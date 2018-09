Martedì 9 ottobre 2018 (ore 10.30) nel Salone di rappresentanza della Provincia di Brindisi avrà luogo la conferenza stampa di presentazione della XXXIV stagione concertistica “BrindisiClassica”, organizzata dall’Associazione Musicale “Nino Rota” sotto l’egida del MiBACT e con il patrocinio della Regione Puglia, del Comune e della Provincia di Brindisi.

Prenderanno parte all’incontro i massimi rappresentanti degli Enti locali, dello sponsor ENEL, delle maggiori testate giornalistiche e TV. Le relatrici Prof.sse Silvana Libardo e Francesca Salvemini, componenti la Direzione artistica della rassegna, illustreranno gli obiettivi, i contenuti e le peculiarità del programma 2018/2019, che comprende diciassette spettacoli musicali di musica colta di ogni genere ed epoca.

Al termine della conferenza stampa ci sarà la premiazione degli studenti delle scuole medie di primo e secondo grado che nella precedente stagione hanno preso parte al progetto educativo e competitivo “Educazione all’ascolto della musica dal vivo”, ai quali sarà anche dato in omaggio l’abbonamento alla nuova stagione concertistica.

La presentazione della rassegna proseguirà giovedì 11 ottobre (ore 17.00) con la consueta “Anteprima della Stagione Concertistica”, che si terrà nell’Auditorium del Polo BiblioMuseale “Francesco Ribezzo”. Questo incontro è rivolto in particolare al mondo studentesco e si propone di favorire l’avvicinamento dei giovani alla musica colta. È previsto l’approfondimento dei contenuti dei più significativi spettacoli in programma con l’impiego di mezzi audiovisivi. Sarà inoltre presentato al pubblico un reportage video e fotografico della precedente rassegna che gli studenti Davide Giarletti ed Elvira Trabacca del Liceo Fermi Monticelli di Brindisi hanno realizzato nell’ambito del percorso di alternanza scuola lavoro 2017/2018 sotto la guida della docente tutor la prof.ssa Teresa Nacci. Anche per questi studenti è previsto un riconoscimento di merito per il lodevole lavoro svolto.