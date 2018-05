Come ampiamente previsto hanno provocato notevoli disagi in tutti gli aeroporti italiani gli scioperi contemporanei dei controllori di volo di ENAV e dei lavoratori del settore della vigilanza privata.

A Brindisi sono stati cancellati 26 voli, 13 in entrata e altrettanti in uscita, e non è bastato il tempestivo avviso emesso dalla Società Aeroporti Pugliesi per evitare un leggero caos.

Anche a Brindisi, cosi come in tutti gli aeroporti d’Italia, molti passeggeri, nonostante la cancellazione dei loro voli, si sono recati in aeroporto alla ricerca di possibili alternative, spesso senza trovare alcuna soluzione.

Cancellati i voli Ryanair da e per Torino, Londra Stansted, Bergamo (due voli), Treviso, Pisa, Francoforte. Alitalia ha subito quattro cancellazioni (due voli a testa per Roma Fiumicino e Milano Linate). Stop anche ai collegamenti EasyJet per Milano Malpensa e Ginevra.