Il Dirigente Scolastico reggente dell’I.I.S.S. “Ferraris-De Marco-Valzani”, prof.ssa Lucia Portolano, comunica che in data 4 ottobre 2018, dalle ore 10.30 alle ore 12,30, presso l’Aula magna dell’Istituto Tecnico “Valzani” di San Pietro Vernotico, sarà presentato il corso biennale di Alta specializzazione per la gestione delle strutture turistico-ricettive e l’innovazione strategica per lo sviluppo dell’offerta nei segmenti MICE, LUXURY e TURISMO SPORTIVO. Alla presentazione sono invitati tutti i diplomati dell’ultimo triennio interessati a conoscere le modalità di svolgimento del corso e l’iter procedurale per accedere alla selezione.

Gli ITS (Istituti Tecnici Superiori) promuovono corsi di specializzazione di alto contenuto tecnologico e innovativo, grazie agli apporti professionali delle Scuole Superiori, delle Università e delle Imprese, con l’obiettivo di formare figure professionali altamente specializzate che possano inserirsi in modo qualificato nel mondo del lavoro.

Il corso sarà presentato dal prof. Gaetano Macario – Docente dell’Università di Bari. Interverranno la Prof.ssa Lucia Portolano – Dirigente Scolastico, il Prof. Avv. Pasquale Rizzo – Sindaco di San Pietro Vernotico, la Prof.ssa Pina Antonaci – Presidente dell’ITS Turismo Puglia.