“Martin Luther King, 50 anni dopo” è il tema di una tavola rotonda organizzata dalla “Chiesa evangelica valdese di Brindisi e diaspora” e dall’Associazione “Manifesto 4 Ottobre” per Venerdì 27 aprile, alle ore 18, presso Palazzo Granafei-Nervegna, in via Duomo 20 a Brindisi.

Questi gli interventi previsti:

Introduzione: Bruno Gabrielli, pastore valdese

Il leader della nonviolenza: dott.a Gabriella Falcicchio, Università di Bari, Movimento nonviolento

L’esempio morale: dott. Franco Colizzi, medico e coordinatore AIFO per la Puglia

Il pastore e predicatore evangelico battista: Dario Monaco, pastore battista

Il pacifista ecumenico: don Cosimo Posi, parroco e teologo cattolico