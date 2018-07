I Carabinieri della Stazione di Ostuni a conclusione degli accertamenti, hanno deferito in stato di libertà, per il reato di truffa in concorso V.B. 32enne e C.G 35enne, entrambi di Catania. I due truffatori dopo aver messo in vendita su una piattaforma commerciale quattro cerchi in lega per fiat 500 “abart” al prezzo di 580,00 €, hanno riscosso la somma richiesta mediante transazione su carta prepagata “post pay”, senza poi inviare la merce all’acquirente un 34enne meccanico di Ostuni che ha formalizzato denuncia-querela presso la Stazione Carabinieri del luogo. Vani si sono rivelati i tentativi del truffato di contattare i due truffatori.