La diversità delle donne rispetto agli uomini non è solo biologica.

In medicina dopo anni di studi al maschile si stanno sviluppando numerose iniziative e studi per affrontare la specificità delle malattie delle donne.

L’ O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità ) prevede che, entro il 2030, il numero delle donne over 50 nel mondo raggiungerà la rispettabile cifra di 1 miliardo e 200 milioni circa.

In Italia, su una popolazione di circa 60 milioni di persone, circa 31 milioni sono donne e, di queste, circa 12 milioni hanno più di 50 anni di età. Per le dimensioni del problema la Comunità scientifica deve dare delle risposte.

Anche la risposta delle donne verso alcuni farmaci è diversa oltre che il consumo degli stessi – i dati Istat mettono in luce che nel 2010 il loro consumo ha riguardato il 42% delle donne e il 32% degli uomini .

“Da qui l’esigenza di organizzare un Corso finalizzato a sensibilizzare i Medici a porre maggiore attenzione alle differenze di genere e alle patologie correlate – dice la dott.ssa Luigia Serio, Presidente dell’Ass. Donne medico della Provincia di Brindisi- l’ obiettivo di questo corso è quello di divulgare una cultura di Genere anche in Sanità con la consapevolezza che questo faccia migliorare anche l’educazione e l’attenzione verso il Genere

Femminile in modo tale dare un miglioramento alla qualità di vita della donna in termini di salute.

Il tema verrà trattato il 10 marzo 2018 nel corso del VIII CONGRESSO PROVINCIALE DI MEDICINA DI GENERE organizzato a Brindisi dell’Ass. Donne medico della Provincia di Brindisi presso l’Hotel Internazionale

10 marzo “Medicina di Genere : Patologie emergenti nella società contemporanea”

Partecipano al corso in qualità di relatori oltre a importanti e conosciuti Medici Brindisini anche figure Accademiche Nazionali.

Segreteria AIDM

Sez. Brindisi

Segreteria organizzativa-

Tel 0831/681649 cell. 3356445782

Indirizzo e mail serioluigia@gmail.com