Il Rotary Club Brindisi Valesio, sabato 1 febbraio alle ore 19:30 presso l’Albergo Internazionale, organizzerà un convegno riguardante le tematiche attuali di politica estera:

Il conflitto in Medio Oriente, le dinamiche del terrorismo internazionale, le modalità di difesa delle frontiere.

Questo incontro è stato realizzato con l’obiettivo di favorire- afferma la presidente Silvana Libardo- l’essere protagonista delle nuove generazioni.

I giovani sono il nostro futuro per questo motivo il Rotary Club Brindisi Valesio lavora per garantire loro una partecipazione sociale attiva e allargata per realizzare e tutelare la libertà di espressione affrancata da qualsiasi categoria o gabbia ideologiche e mediatiche

Relazionerà il Generale di Corpo d’Armata dell’Esercito Italiano, già Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito, Domenico Rossi.

L’On. Domenico Rossi è nato a Roma ed ha iniziato la sua carriera presso l’Accademia Militare di Modena con il 151° Corso. Ha raggiunto il 1° gennaio 2008 il grado apicale di Generale di Corpo d’Armata dell’Esercito Italiano.

Laureato in Scienze Strategiche ha conseguito nel 2003 il Diploma di Laurea in Scienze Politiche. Ha svolto vari comandi in tutta Italia.

A Roma comanda prima la storica Brigata Granatieri di Sardegna e successivamente il Comando Militare della Capitale. Ha ricoperto infine la carica di Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito.

E’ uno dei massimi esperti e autore di numerosi provvedimenti normativi del personale del comparto Difesa e Sicurezza comprese riforme storiche del settore come la sospensione della leva e l’accesso delle donne nelle Forze Armate

Nel 2013 è stato eletto come deputato del Parlamento Italiano

Il 28 febbraio 2014 è nominato Sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa. E’ attualmente onorevole del gruppo “ Centro Democratico-Democrazia solidale. E insignito di numerose onorificenze e decorazioni.

All’incontro parteciperà il Maggiore Stefano Giovino Comandante della Stazione C.C. Rione Casale Brindisi.