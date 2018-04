Domenica 29 aprile 2018: Emozioni in natura nel Parco Dune Costiere: escursione e concerto di musica classica tra gli olivi millenari

Una domenica mattina all´insegna del divertimento all´aria aperta e della musica, in uno degli angoli più suggestivi del Parco delle Dune Costiere.

Poco al di la´ della costa si apre un solco carsico, non molto profondo, ne´ tanto lungo, che, esattamente come un fiume, incide la tenera pietra calcarea, dalle colline al mare. E´ Lama Torre Bianca che, nella parte più alta, è sovrastata da un´antica masseria ora in abbandono. Ci muoveremo tra pareti di roccia, distese di profumato timo arbustivo, santoreggia in fiore e cascate di capperi che pendono agli ingressi delle case – grotta scavate nel Medioevo. Tutt´attorno alla lama distese mozzafiato di pascoli e di campi di grano che si spingono fino al mare ed isolati olivi monumentali di rara bellezza, contorti, mastodontici, dalle forme bizzarre, piegati dalla forza del vento.

La nostra escursione ci condurrà fino a Masseria Fontenuova, un´azienda zootecnica che si occupa di produzione e di trasformazione del latte in prodotti caseari stagionati e freschi. Vi si allevano bovini e ovini; le vacche appartengono alla razza Bruna pugliese, recuperata alla fine dell´Ottocento e ottenuta dall´incrocio della Bruna alpina con le razze autoctone pugliesi; le pecore, invece, sono di razza Moscia leccese, con testa e zampe nere e vello generalmente bianco oppure nero.

Al termine dell´escursione, chi vorrà, potrà acquistare i prodotti caseari direttamente in masseria!

Un percorso emozionante fatto di roccia, profumi mediterranei, pascoli e olivi millenari!

L´esibizione del Quartetto d´archi

Ad attenderci nell’oliveto monumentale ci saranno violini, viola e violoncello dei “Classici per caso” sulle note leggere e delicate della “Primavera” di Vivaldi, all’ombra dei suggestivi olivi di Masseria Fontenuova.

Un vero e proprio concerto di musica classica e non solo, omaggio alla natura e alla sua bellezza. Sulle composizioni di Čajkovskij e i classici della tradizione napoletana, vivremo atmosfere magiche dal mondo ed emozioni uniche in perfetta armonia con la primavera.

Info e dettagli

Percorso: lunghezza 3,5 km, di bassa difficoltà, lungo sentieri e strade brecciate.

Durata: dalle ore 9.30 alle ore 13.00.

Raduno: ore 9.30 presso l´Albergabici del Parco Dune Costiere ex Casa Cantoniera Anas di Montalbano di Fasano, ex S.S. 16 Fasano – Ostuni km 870.

Coordinate GPS: N 40° 46´44″ – E 17° 28´60″

Note: scarpe da ginnastica, abbigliamento comodo, una stuoia o sgabellino

Prenotazione: online cliccando sul tasto PRENOTA o telefonando al 347 0081412 (Francesco). Posti limitati.