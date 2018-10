Il gruppo consiliare della Lega al Comune di Brindisi sul risultato raggiunto a favore dei lavoratori della mensa scolastica dopo la lunga trattativa degli ultimi giorni:

“Dopo una lunga e difficoltosa trattativa si è finalmente concluso, presso la Regione Puglia distaccamento di Brindisi sezione Mercato del Lavoro Conflitti e Crisi Aziendali, l’accordo tra Serenissima e Organizzazioni Sindacali con il ripristino delle ore lavoro costituenti patrimonio dei lavoratori riconosciute con la sentenza di marzo 2018 dal tribunale di Brindisi che il Commissario Prefettizio non inserì nel bando di gara indetto sotto la gestione commissariale e non recependole come diritto dei lavoratori così che tale situazione persisteva anche con l’attuale Amministrazione Comunale.

Il risultato raggiunto ripristina un regime di legittimità e di diritto sino ad ora ingiustamente trascurato.

Massimo Ciullo capogruppo

Ercole Saponaro consigliere comunale