La positiva conclusione della vertenza sul servizio di ristorazione scolastica, che vedeva contrapposti i lavoratori alla azienda assuntrice dell’appalto, è una vittoria di tutti: dei lavoratori in primis, che grazie alla loro tenacia hanno visto confermati i diritti che gli erano già stati riconosciuti con una sentenza del Tribunale del lavoro di Brindisi; della Amministrazione Comunale intesa nella sua interezza; delle famiglie brindisine che potranno beneficiare del servizio alla data prestabilita e con ticket di importo inferiore rispetto al passato.

L’auspicio è che simili vicende non abbiano più a ripetersi e che nell’indire gare d’appalto per il conferimento all’esterno di servizi a domanda individuale si privilegi il criterio della qualità della proposta presentata piuttosto che quello della offerta economicamente più vantaggiosa che quasi sempre si risolve in sacrifici chiesti ai lavoratori.

Sta ora alla Amministrazione vigilare affinché il servizio sia svolto con le modalità più opportune onde evitare ritardi o inefficienze .

PRI