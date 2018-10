Facciamo chiarezza..

L’intervista rilasciata dal Sindaco sulla questione mensa scolastica è agghiacciante.

Politica da prima Repubblica.

Tutti si aspettavano delle scuse dal primo cittadino per aver creato disagi a lavoratori e utenti (bambini) senza fornire soluzioni e soprattutto dopo le scandalose dichiarazioni del vice Sindaco che scaricava le colpe sugli operatori della mensa senza prendersi invece cura della loro drammatica situazione lavorativa.

La verità è che solo grazie a uno sforzo della società Serenissima, al grande lavoro dei sindacati, alla grande partecipazione dei lavoratori e alla sinergia con le forze politiche (tra le quali anche Forza Italia) che hanno partecipato anche ieri al tavolo tenutosi in Provincia si è riusciti a sbrogliare la situazione che la struttura comunale, attraverso i propri grossolani errori di formulazione della gara, aveva creato.

L’amministrazione Rossi è certamente in gran parte responsabile di quanto accaduto.

Ci troviamo di fronte all’ennesima dimostrazione della inadeguatezza gestionale ed amministrativa da parte del Sindaco e della sua Giunta, incapaci di risolvere le questioni più semplici quanto le più complesse.

Noi lo sappiamo, i sindacati lo sanno, i lavoratori lo sanno come sono andate realmente le cose.

Adesso, lo sapranno anche i cittadini.

Abbiamo preferito rimanere in silenzio e non additare nessuno perché prioritaria era la risoluzione della vertenza ma davanti a tanta arroganza e falsità non si può rimanere in silenzio.

La vera cassandra in questa storia è stata l’attuale amministrazione Rossi.

Gianluca Quarta

Consigliere Comunale

Forza Italia Brindisi