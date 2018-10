Il servizio mensa nelle scuole del Comune di Brindisi partirà regolarmente lunedì 8 ottobre.

A dipanare la questione sorta in seguito a voci incontrollate susseguitesi in queste ore è il dirigente comunale Nicola Zizzi, attraverso una nota inviata ai dirigenti scolastici dell’Istituti Comprensivi di Brindisi.

“Si fa seguito a precedente comunicazione – si legge nella nota – per comunicare che è confermata la deta di avvio del servizio di refezione scolastica per lunedì 08.10.2018 per gli alunni che usufruiscono del menu standard”.

Fanno eccezione “tutti gli alunni affetti da allergia, intolleranza alimentare e/ patologie che richiedono una dieta speciale” per i quali “l’avvio del servizio è posticipato al 15 ottobre”.

In ogni caso, alle 16.00, il sindaco Rossi terrà una conferenza stampa sul tema