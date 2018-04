Il 26 aprile si è conclusa la gara d’appalto tra le otto le aziende che hanno presentato offerte per gestire la refezione scolastica nelle scuole comunali di Brindisi. Purtroppo, nel frattempo, continuano ad arrivare segnalazioni anonime in cui si lamentano disservizi nella gestione e nella cottura dei pasti destinati ai bambini ospiti di queste scuole. Chiedo alla ditta che sta per terminare la gestione di questo servizio, cioè la Markas, di farlo in maniera corretta e mi auguro che non si escluda l’ipotesi di verificare, con opportuni controlli da parte degli organi di sorveglianza, il corretto svolgimento del servizio fino agli ultimi giorni.

Valentina Nadia Fanigliulo

PD Brindisi