Nuovo appuntamento con la Stagione Teatrale del Comunale di Mesagne, che ospiterà mercoledì 14 febbraio alle 20.30 lo spettacolo “Il più brutto weekend della nostra vita” di Norm Foster con Maurizio Micheli, Benedicta Boccoli, Nini Salerno e Antonella Elia.

Si usa dire che l’amore è alla base di tutto, è il sentimento che muove le cose del mondo e la vita degli esseri umani, ma, ahimè, accanto all’amore si collocano in ottima posizione altri sentimenti parecchio diffusi e molto popolari: l’antipatia, la mancanza di stima, l’indifferenza e il disprezzo verso il prossimo, fino ad arrivare all’odio più totale e feroce.

I quattro protagonisti di “Il più brutto weekend della nostra vita” non si vogliono bene, non si stimano, anzi si detestano e nutrono ognuno nei confronti degli altri una forma di intolleranza e di insofferenza a stento trattenute.

Credono di innamorarsi ma non si innamorano, credono di divertirsi ma si annoiano, provano a cambiar vita ma non ci riescono. In realtà nessuno ama chi crede di amare e, senza rendersene conto, si vive una vita dominata da un’unica irrefrenabile passione: quella per sé stessi.

La regia dello spettacolo è di Maurizio Micheli.

La stagione teatrale del Comunale è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Mesagne in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al Teatro Comunale in via Federico II di Svevia a Mesagne ogni martedì o giovedì dalle 17.00 alle 19.00 o telefonare al numero 0831 776691.