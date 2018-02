Nuovo appuntamento con la Stagione Teatrale del Comunale di Mesagne, che ospiterà mercoledì 21 febbraio alle 20.30 lo spettacolo “Libera nos domine” di e con Enzo Iacchetti.

Libera nos domine, utilizzando la forma del teatro-canzone, esprime il desiderio di Iacchetti di comunicare con parole e musiche l’attualità in cui si sente prigioniero e da cui vuole liberarsi elencando i suoi dubbi su progresso, amore, amicizia, emigrazione, religione offrendoci un’ultima ipotesi di rivoluzione.

Iacchetti si stacca dal cabaret per arrivare a maturare considerazioni che lo allontanano da come lo conosciamo in tv. Chi lo ha seguito recentemente in teatro, (Il Vizietto, Matti da slegare, Chiedo scusa al Signor Gaber) ha già capito la sua voglia di crescere, come autore e come attore. Lo fa con uno spettacolo completamente nuovo, aiutato da effetti speciali coinvolgenti.

Solo in scena, Iacchetti affronta con ironia e provocazione la sua prigionia facendo ridere ma soprattutto emozionare con la rabbiosa delicatezza con cui cerca di salvarsi. Ce la farà o sarà soltanto un grido di speranza?

A fare da guida musicale in questo viaggio le canzoni di Enzo Jannacci, Francesco Guccini, Giorgio Faletti, Giorgio Gaber e dello stesso Iacchetti.

La regia dello spettacolo è di Alessandro Tresa, il progetto illuminotecnico a cura di Valerio Tiberi. Scenografia e installazioni virtuali di Gaspare De Pascali.

La stagione teatrale del Comunale è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Mesagne in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al Teatro Comunale in via Federico II di Svevia a Mesagne ogni martedì o giovedì dalle 17.00 alle 19.00 o telefonare al numero 0831 776691.