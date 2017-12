IL CIRCO DELLA FARFALLA presenta: BUTTERFLY AFTER XMAS, la rassegna di musica live nel periodo natalizio del circolo ARCI di Francavilla Fontana (BR)!



Si inizia mercoledì 27 dicembre con il grottagliese NON GIOVANNI, che presenterà il suo ultimo album “Stare Bene”.

Giovanni Santese coniuga folk, pop ed elettronica per una canzone italiana insieme classica e contemporanea.

Il suo disco d’esordio è “Ho deciso di restare in Italia”, uscito il 30 settembre 2014 per Irma Records/Puglia Sounds con la produzione artistica di Amerigo Verardi, nome di riferimento per la storia della musica indipendente italiana (Baustelle, Virginiana Miller). È stato tra i 5 finalisti per l’assegnazione della Targa Tenco come Migliore Opera Prima 2015.

“Ho deciso di restare in tour” è stato il tour live che ha toccato le principali città d’Italia tra il 2014 e il 2015. È stato protagonista dello “storico” concertone del Primo Maggio 2014 a Taranto, davanti a 100.000 presenze insieme a Fiorella Mannoia, Afterhours, Vinicio Capossela, Tre Allegri Ragazzi Morti e tanti altri.

“STARE BENE” è il secondo disco di non giovanni, uscito il 29 settembre 2017 per Irma Records con la collaborazione di Red & Blue.

Dieci tracce di musica pop che parlano di vita e di amore, di stare bene e stare male. L’ansia e lo stress, l’amore per una donna e l’amore per la musica, la gioia di mettere al mondo dei figli, la paura di crescerli, la follia, la bellezza, la forza di essere umani.

Ad aprire il suo concerto ci saranno la chitarra e la voce di ADRIANO SAPONARO, classe ’99 francavillese già frontman dei Naviga, con cui ha registrato vari demo. Il giovane artista proporrà i suoi pezzi “domestici” intrisi di riflessioni ed episodi che verranno raccontati alternando la sfera intima a panoramiche personali del mondo esterno: la provincia e le città insieme a chi le vive.



Venerdì 29 toccherà invece a THE KLAUDIA CALL tornare sul palco dell’associazione. Il gruppo francavillese suonerà pezzi del loro omonimo primo album insieme ai classici dei LOVA, progetto dalle cui ceneri è nata questa giovane band di non più giovani. I tre vi sorprenderanno con la loro energica perfomance motorizzato da un alternative rock dai modelli dell’underground d’oltreoceano (Dinosaur Jr., Pixies), e dalle gloriose produzioni pop italiane dello scorso secolo (Battisti, Dalla).

A precederli ci sarà GABRIELE CAVALLO con il suo progetto di brani cantati e suite strumentali, in cui si alternano contaminazioni di Rock, Pop, Soul e Psichedelia alla riscoperta della musica degli anni ’70, che da sempre influenza la composizione dei suoi brani. Gabriele (già cantante e tastierista dei Funketti Allucinogeni) porta in viaggio con sé i suoi amici Cosimo De Fazio alla chitarra e Francesco Benizio alla batteria.

Durante la serata verrà inoltre consegnato il premio al vincitore della Lotteria del Circo!

Tutti gli eventi avranno inizio a partire delle ore 22:00.