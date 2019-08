Ultimo appuntamento con “Le notti di Urano”, la rassegna dedicata alla natura, al vino e agli spettacoli nel magico scenario del Parco di Santa Maria d’Agnano di Ostuni.

L’evento, che si terrà mercoledì 28 agosto, punta i fari sulla figura di Leonardo da Vinci, dedicando ogni momento della serata al genio fiorentino.

Come da format, la manifestazione si aprirà alle ore 19:00 con la visita guidata del Parco e proseguirà con il laboratorio del gusto dedicato ai winelovers dal titolo “Il vino di Leonardo” in cui la sommelier Ilaria Oliva, accompagnata dalle degustazioni di vini di WalkingWine, illustrerà il metodo di produzione vinicola brevettato dallo stesso genio.

Alle ore 21:30 la serata si concluderà con il debutto dello spettacolo “So anche dipingere, da Vinci” di Vittorio Continelli e Luana Giacovelli con le musiche di Vince Abbracciante. Lo spettacolo racconta di un inedito Leonardo da Vinci, della sua passione per la musica, per le feste, per il vino e per il buon cibo. Racconta dell’inventore di numerosi strumenti musicali, del da Vinci compositore, e lo fa con una voce che parla e con due mani sapienti che suonano la musica composta dal maestro, rivisitata e arrangiata in chiave contemporanea. Perché il genio è contemporaneo. Sempre.

(Gli eventi prevedono un contributo di 10,00€ che include la degustazione vini)

PROGRAMMA

• h.19:00-20:00 • tour del Parco con le sue guide

• h.20:00-21:30 • degustazioni di vini a cura di WalkingWine

• h.20:30-21:00 • “Il vino di Leonardo”: incontro sul metodo di produzione vinicola brevettato da Leonardo Da Vinci a cura di Ilaria Oliva, Fondazione Italiana Sommelier – Puglia

• h.21:30-22:30 • “So anche dipingere, Da Vinci” spettacolo teatrale con Vittorio Continelli e Vince Abbracciante

INFO

sidera.associazione@gmail.com

+39 329 2081502

Sidera Associazione Culturale