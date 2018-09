Mercoledì, 19 settembre, alle 10 nella Sala della Colonna di Palazzo Nervegna si svolgerà la conferenza stampa di presentazione delle Giornate Europee del Patrimonio 2018. Brindisi ha deciso di partecipare con “Pensa al tuo bene”; una proposta di aperture straordinarie e ad ingresso gratuito dei beni patrimoniali e siti culturali, arricchiti per l’occasione da mostre, laboratori e percorsi esperienziali che valorizzano il tema della condivisione.

Le due giornate di “esplosione dell’arte” sono in programma per il 22 e il 23 settembre in concomitanza con tutte le città europee che aderiscono all’iniziativa. Per cercare e lasciare le tracce di questa esperienza che proietta anche Brindisi nel panorama europeo si invita chi partecipa ad utilizzare gli hashtag di seguito sui social: #GEP2018 #artedicondividere #EuropeForCulture #pensaaltuobene.

Nel corso della conferenza stampa il Sindaco Riccardo Rossi e i rappresentanti di Associazioni ed Enti che hanno aderito alla manifestazione spiegheranno il programma e le modalità di partecipazione alle tante iniziative che si svolgeranno nei luoghi simbolo della cultura brindisina.