Sabato 30 dicembre, nell’ambito della rassegna Teatri a Vapore, il Binario23 ospiterà “Un delitto a regola d’arte (Apericena con Delitto)” la nuova produzione di Meridiani Perduti, per la regia di Sara Bevilacqua.

In scena, oltre la stessa regista ci saranno Antonio Guadalupi, Daniele Guarini, Ludovica De Rosa, Alessandro Monticelli e Gianmarco Di Totero.

Una galleria d’arte della New York degli anni ’80 fa da sfondo all’affresco di personaggi, intrighi e sospetti che sfoceranno in un efferato delitto.

Tutti sono sospettati e possibili assassini.

Una vittima, diversi presunti colpevoli, ma chi è il vero assassino? Solo il pubblico potrà risolvere questo enigma. Guidati dagli indizi e dalle testimonianze dei sospettati, gli spettatori dovranno svelare il mistero, in un gioco teatrale ricco di suspense, dove nulla è come sembra…

Doppia replica dello spettacolo alle ore 18.00 e alle ore 21.00.

Apericena con delitto € 12,00

Prenotazione obbligatoria al 3494490606.

Prevendita consigliata presso Binario23, Via Congregazione 11, Brindisi.