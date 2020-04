Il Comune di Mesagne ha approvato l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi in favore di persone e famiglie in condizioni di disagio economico causato dall’emergenza sanitaria in corso. Le somme – destinate con delibera di Giunta regionale dello scorso 2 aprile – sostengono, nella misura possibile, la sicurezza abitativa e la qualità di vita dei beneficiari.

Possono presentare domanda i singoli o nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico, disoccupazione o in situazione di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa; le persone che percepiscono contributi pubblici o redditi, a qualsiasi titolo, per importi non superiori a 700 euro mensili; che non dispongono direttamente, o per il tramite di altri componenti del nucleo familiare, di depositi su conti correnti postali o bancari pari o superiori a 3.000 euro ovvero di valori mobiliari immediatamente monetizzabili; chi non ha beneficiato di contributi per i canoni di locazione relativi all’anno 2018.

Per presentare l’istanza i richiedenti dovranno utilizzare il format online predisposto sul sito istituzionale del Comune di Mesagne, www.comune.mesagne.br.it, alla voce “contributi sociali regionali-emergenza Covid-19 DGR NR 443/2020”, compilando tutti i campi obbligatori. In caso di impossibilità di accesso autonomo, è possibile richiedere il supporto tecnico all’ufficio Servizi sociali comunale contattando i numeri riportati nell’avviso nei giorni e negli orari indicati.

L’importo del contributo sociale varierà in relazione al punteggio totale, attribuito secondo i criteri stabiliti. Le istanze potranno essere compilate a partire dalle ore 8 di oggi, venerdì 24 aprile, e fino alle ore 20 di domenica 3 maggio. La domanda può essere presentata da un solo componente del nucleo familiare, per una sola volta.