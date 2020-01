La delibera di Consiglio comunale del luglio scorso ha istituito a Mesagne tre consulte nei settori Sport e Attività ricreative; Cultura e Ambiente; Attività socio-sanitarie e assistenziali. “Consideriamo le consulte di settore degli importanti strumenti di partecipazione, organismi propositivi e consultivi dell’Ente comunale. Come è noto, le Consulte sono composte dai rappresentanti delle singole associazioni iscritte nell’apposito Albo previsto dallo Statuto comunale”, ha spiegato il sindaco Toni Matarrelli, soffermandosi sulla funzione dell’istituto e sull’importante ruolo che possono svolgere nella rappresentazione dei bisogni dei cittadini.

Il presidente del Consiglio comunale, Omar Ture, ha disposto la prima convocazione per garantirne l’attivazione. Il primo appuntamento è stato fissato giovedì 16 gennaio, si procederà con l’elezione del presidente e del vicepresidente della consulta Ambiente, attività socio-sanitarie e assistenziali; si proseguirà il 23 Gennaio con la consulta Sport e Attività ricreative; si terminerà il 30 gennaio con la consulta della Cultura.

“Favorire e valorizzare la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politico-amministrativa, economica e sociale è essenziale in ogni comunità democratica. L’Amministrazione comunale intende continuare a perseguire questi scopi con il massimo impegno nel rispetto dello Statuto comunale e della legislazione vigente”, ha dichiarato Antonio Calabrese, consulente politico alla Partecipazione attiva. Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 17.00 e si terranno nell’aula consiliare.