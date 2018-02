Dopo la pausa per le gare di Coppa Italia, in corrispondenza della fine del girone di andata, riprende il cammino della Mesagne Volley nel campionato nazionale di serie B2.

Per la prima di ritorno, le gialloblu ospiteranno la Molinari Ponticelli Napoli, squadra coinvolta nella lotta per non retrocedere e quindi da non sottovalutare perché bisognosa di punti importanti per smuovere una classifica deficitaria.

Dal canto loro, le ragazze di mr. Giunta cercano un pronto riscatto dopo la sfortunata battuta dʼarresto contro il Pescara di due settimane fa, quando, ridotte allʼosso dagli infortuni e dagli acciacchi, dovettero cedere il passo alle padrone di casa pur giocando una gara tutta grinta.

Grazie al lavoro specifico di queste settimane, la situazione infortuni pare lentamente rientrare su livelli accettabili: capitan Labate sarà ancora ferma ai box, mentre Cristofaro dovrebbe essere della partita, se pur non ancora al 100% della condizione. Sarà un recupero importante sia dal punto di vista tattico che da quello caratteriale, per una gara che la Mesagne Volley deve assolutamente fare sua per rilanciarsi in un girone più che mai agguerrito.

In questa ottica, da segnalare il big match tra Lp Pharm Napoli e Pvg Bari, una sfida che coinvolge indirettamente anche le gialloblu per la lotta ai playoff.

Lʼappuntamento con Mesagne Volley-Molinari Ponticelli Napoli è per domenica pomeriggio, alle ore 18.00, nel catino del Palasport di via Udine che, siamo certi, non farà mancare il suo calore alle padrone di casa.

MESAGNE VOLLEY