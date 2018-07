Dopo aver ufficializzato l’iscrizione al campionato nazionale di B2 femminile, la Mesagne Volley continua con le riconferme. Oggi presentiamo due fondamentali pedine della dirigenza, che sono state riconfermate dal Presidente Sportelli in virtù del grande lavoro svolto, della professionalità e delle doti umane che ne hanno contraddistinto la loro esperienza mesagnese: Salvatore Vaccaro, direttore sportivo, e Vittorio Lezzi, team manager.

“Sono molto contento”, le prime parole di Vaccaro, “Perché questa conferma mi consente di proseguire nel progetto che abbiamo avviato tre anni fa. Abbiamo voglia di migliorarci, sebbene ci confronteremo con un campionato molto impegnativo come quello dello scorso anno. Vogliamo ben figurare e, per fare questo, si è deciso di confermare lo staff tecnico della passata stagione, con una piccola ma importante novità della quale parleremo dopo l’ufficialità. Abbiamo confermato l’ossatura della squadra dello scorso anno e siamo convinti che il lavoro paghi. Per questo, continueremo a lavorare anche sulle giovanili per riuscire a portare in prima squadra qualche prospetto interessante”.

Fa eco alle parole di Vaccaro anche Vittorio Lezzi: “Alla richiesta della società e considerando i programmi della stessa, non ho avuto alcuna esitazione ad accettare di continuare la mia collaborazione con il sodalizio mesagnese. Il gruppo societario è di alta qualità e affidabilità e, quindi, sono certo che riusciremo ad onorare la categoria anche quest’anno. Il pubblico di Mesagne credo sia unico a questi livelli, caldo e contagioso, e per me era impossibile rifiutare”.

Anche a loro tanti auguri per un anno di soddisfazioni. Continuate a seguirci per restare informati sulle novità in vista di questa nuova avventura nazionale.

MAURO POCI