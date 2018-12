Si è concluso al meglio l’intenso ciclo di cinque gare in quindi giorni per l’Acqua & Sapone Junior Fasano, che ha ottenuto nel pomeriggio di ieri a Cologne la terza vittoria consecutiva in campionato. L’avvio del match si rivelava favorevole a Marko Knezevic e compagni, avanti al 10’ sul +3 (6-3), ed in controllo per l’intera prima frazione, che terminava sul 12-10 senza però che i padroni di casa lasciassero fuggire nel punteggio i campioni d’Italia in carica. L’andamento dell’incontro si rivelava analogo anche nelle prime fasi della ripresa, fino a quando il Cologne riusciva al 42’ ad impattare sul 18-18, vedendosi negare dal solito Vito Fovio la rete del sorpasso. Un break di 3-0 riportava avanti l’Acqua & Sapone Junior Fasano (22-19 al 48’), ma il team bresciano non mollava e ricuciva il distacco, non riuscendo comunque più a raggiungere la compagine biancazzurra, la quale difendeva strenuamente nei minuti finali il minimo vantaggio, chiudendo l’incontro sul 25-24. Conquistati contro l’ostica formazione lombarda due punti importanti in ottica Play-Off, l’attenzione del sodalizio fasanese può ora rivolgersi alla gara contro il Pressano che assegnerà il prossimo 23 dicembre a Salerno la Supercoppa, con il tecnico Francesco Ancona che dichiara a fine match: < >.

Tabellino

Metelli Cologne – Acqua & Sapone Junior Fasano: 24-25 (10-12 pt)

Metelli Cologne: Mercandelli, Foglia, Signorin, Mazza 7, Barbariga 1, Piantoni 3, N. Manenti, Ranieri, Soldi 2, Magri, M. Manenti, Lancini, Cantore 3, Lopez 6, Bobicic 2, Pape. All.: Filiberto Kokuca.

Acqua & Sapone Junior Fasano: Fovio, Messina, Palmisano, Radovcic 4, Venturi 5, Corcione 2, Angiolini 3, Pugliese, Bargelli 1, Bronzo 3, Donoso 2, Knezevic 5, Notarangelo. All.: Francesco Ancona.

Arbitri: Pietraforte – Romana.