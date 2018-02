Il 23 Febbraio, ormai già dal 2004, ricorre la Festa del risparmio energetico lanciata da Caterpillar Radio2, volta a sensibilizzare la popolazione riguardo questo tema. Questa iniziativa prende il nome di “M’illumino di meno” per diffondere l’attenzione verso stili di vita sani e sostenibili.

Anche quest’anno la Croce Rossa Italiana scende in campo iniziando con il diffondere il decalogo delle azioni volte a ridurre i consumi energetici: consumi che, apparentemente, si potrebbe pensare non influiscano molto sulla vita di tutti i giorni; in realtà basti pensare all’aumento dell’effetto serra dovuto ai consumi, il qualche causa cambiamenti climatici che, a loro volta, provocano catastrofi.

In secondo luogo i volontari scenderanno in piazza o nelle vie dei propri paesi facendo, per esempio, spegnere le luci degli edifici o facendo una fiaccolata in giro per la città.

Anche il Comitato di Francavilla Fontana-Oria quest’anno, come già da un po’ di tempo a questa parte, aderisce alla campagna decidendo di prendere parte a un momento di vita quotidiana: un allenamento di ginnastica posturale!

In particolare i giovani volontari saranno presenti a questa lezione che si terrà venerdì 23 Febbraio presso la palestra Life Core, promuovendo non solo la cultura del risparmio energetico attraverso un allenamento a lume di candela, ma anche uno stile di vita sano.

Proprio dalle piccole azioni quotidiane si può e si deve partire per diminuire un consumo energetico mondiale che cresce ogni giorno, educando anche i più giovani ad una vita all’insegna della sostenibilità.