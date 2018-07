Domenica 15 luglio si rinnova l’appuntamento a Brindisi di Miss Summer Salento. Le giovanissime concorrenti faranno tappa presso il noto stabilimento balnerare di “Beach One” ex Palm Beach. A partire dalle ore 21, con ingresso gratuito, le aspiranti Miss Summer Salento 2018 si sfideranno per aggiudicarsi il titolo di “Miss Summer Salento 2018 “Beach One” per accedere alla finalissima prevista a fine agosto.

L’evento è stato fortemente voluto da Giuseppe Leo titolare del noto stabilimento balnerare brindisino dove, come consueto del concorso, è stato svolto lo scorso 11 luglio uno shoot fotografico, realizzato dal fotografo Squinzanese Giuseppe Bello Roma (che immortalerà anche la serata), con le massime espressioni di bellezza che ha anticipato l’atteso evento.

Sono state presenti , insieme a due concorrenti, la brindisina Alessia Carrisi “Miss Summer Salento 2017” e Manuela Marasco di San Donaci (Br) “ Miss Summer Salento 2016.

Per l’occasione sarà presente Giulia Fotì eletta questo inverno Miss Summer Salento web 2018. Già in finale la giovanissima studentessa brindisina si esibirà fuori concorso per indossare poi la tradizionale fascia “Miss Summer Salento web 2018”

Una serata condotta da Viviana Ancora all’insegna del fashion con il Centro Estetico “Ilestetik” e “Rc Ramona Coppola Parrucchieri”, entrambe attività Brindisine a cui spetteranno rendere ancora più belle le concorrenti e rendere una serata all’insegna della moda secondo le ultime tendenze estetiche e Air Fashion.

Tanti gli appuntamenti che aspettano le giovanissime finaliste. I loro impegni infatti non finiscono qui, ma accompagneranno in ogni tappa del concorso le altre candidate aspiranti ad accedere alla finale, dove saranno ammirate e presentate in tutto il loro splendore.

L’appuntamento con ingresso gratuito, quindi, è per Domenica 15 Luglio a partire dalle ore 21.00 presso lo stabilimento “Beach One” sulla costa brindisina in via Torre Testa 16a.