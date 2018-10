Dopo aver condotto nello scorso fine settimana una raccolta firme per chiedere di riqualificare il Parco ‘Cesare Braico’ ripristinando innanzitutto l’impianto di illuminazione e mettendo al sicuro i cordoli e le piste, e che ha visto la partecipazione non solo dei frequentatori del Parco stesso ma anche dei passanti a piedi ed in auto che, pur non servendosi abitualmente del Braico, hanno ugualmente firmato la nostra petizione popolare raggiungendo nell’arco di 48 ore ben 300 firme, a cui si sono poi aggiunte anche quelle sottoscritte nel corso della settimana presso il nostro circolo di Via Giordano Bruno 17; diamo nuovamente appuntamento alla cittadinanza a sabato 6 e domenica 7 Ottobre, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, all’entrata del Parco dove allestiremo un banchetto per ultimare la raccolta firme, che intendiamo presentare all’amministrazione chiedendo ufficialmente un appuntamento al Sig. Sindaco, a cui sottoporremo la problematica di cui ci siamo fatti portavoce ossia quella della scarsa sicurezza che colpisce tutti coloro che, nel totale buio pesto, praticano attività fisica o portano a passeggio i propri bambini all’interno del Parco. Anche questo è un ‘bene comune’.

Cesare MEVOLI

Jacopo STICCHI

Andrea MECCA