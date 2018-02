I rappresentanti della coalizione dei moderati respingono con fermezza qualsiasi illazione riferita ad una presunta volontà di “mettere in un angolo” il movimento Brindisi in Alto ed il suo leader Nando Marino, con il quale abbiamo intrapreso un cammino di proficua collaborazione che ci ha portato alla elaborazione di un programma rispondente alle effettive aspettative dei cittadini di Brindisi. Il tutto, nella certezza che nei prossimi giorni, insieme a Brindisi in Alto stabiliremo un percorso condiviso per la individuazione della figura di un candidato sindaco.