Il percorso di adozione del PUG che il Commissario Aprea ha intrapreso fin dai primi giorni del suo insediamento ha raggiunto un grado di condivisione tecnica inimmaginabile fino a poco tempo fa.

Il momento partecipativo della settimana passata, che ha visto confrontarsi i Delegati degli Ordini Professionali degli Architetti, Ingegneri e Geometri unitamente ai rappresentanti delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative da una parte, e il Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Francavilla Fontana insieme ai progettisti incaricati per la redazione del PUG dall’altra, riteniamo sia stato il punto di svolta che ha consentito la comprensione e la condivisione delle problematiche che i Cittadini vorrebbero vedere finalmente risolte con la definitiva approvazione di uno strumento così strategico ed importante per lo sviluppo socio-economico di una comunità, quale è il Piano Urbanistico Generale.

Le richieste di correttivi e modifiche all’attuale stesura del P.U.G. , oggi avanzate dai Tecnici degli Ordini Professionali e condivise con i Funzionari dell’Area Tecnica del Comune e i progettisti del piano, sono state recepite dal Commissario Giudo APREA, il quale attraverso la stesura di un apposito documento sottoscritto dalle parti intervenute, si è impegnato a far accettare tali modifiche in sede Regionale.

Evidenziamo come le modifiche richieste siano le stesse che la Maggioranza della passata Amministrazione Bruno aveva proposto di effettuare previo confronto e dibattito in Consiglio Comunale, ma i “tempi della Politica”, quella con la P maiuscola, quella a cui stanno cuore le esigenze dei Cittadini, non erano compatibili con l’esigenza primaria di fermare il Sindaco Bruno.

L’imperativo quindi è stato “sfiduciare Bruno” , che tanto bene stava facendo, piuttosto che rispondere alle esigenze dei Cittadini, e questo dopo che per decenni la politica, questa volta con la p minuscola, non era stata capace di giungere ad alcuna soluzione di pianificazione urbanistica della Città, lasciando nel caos più totale Uffici, Tecnici, Imprese e Cittadini.

Oggi, con la auspicata definitiva ratifica da parte della Regione degli emendamenti proposti e condivisi con i Tecnici, giustizia sarà fatta.

Francavilla potrà finalmente disporre di uno strumento di Programmazione Urbanistica che così emendato, ridarà fiato alle legittime aspettative delle nostre Imprese Edili, dei nostri Tecnici e dei Cittadini tutti, potendo finalmente godere di norme e regole certe che contribuiranno allo sviluppo economico e sociale della collettività francavillese.

Ed a nulla varranno le incertezze di alcuni Candidati Sindaci (sigh!), che nella riunione del 4 maggio indetta dal Commissario Aprea per presentare le risultanze della riunione con i Tecnici (peraltro ampiamente anticipate dagli stessi alle forze politiche) non hanno saputo fare altro che prendere tempo comunicando di ulteriori memorie scritte…

Forse perché in realtà non sanno come giustificare ai loro “ghostwriter” un necessario cambio di direzione sul PUG?

E cosa dire di altri Candidati che scrivono comunicati ove “interpretano” a loro modo circostanze MAI riferite dal Commissario, e ci riferiamo alla sede dell’ITIS ?

Noi riteniamo che la sede dell’attuale Ente Fiera sia la localizzazione più adeguata sia da un punto di vista logistico che da quello Urbanistico, per risolvere le ormai improrogabili esigenze degli studenti e dei docenti dell’ITIS, la meno costosa e la più attuabile.

Ed in questo ancora una volta concordiamo con il Commissario, solo insuperabili limiti urbanistici della struttura Ente Fiera potranno far cambiare l’idea sul trasferimento dell’ITIS.

Bene Commissario, vada avanti così, è stato raggiunto un buon risultato, anche se non pienamente coincidente con le nostre aspettative; si faccia approvare dalla Regione le modifiche concordate con i Tecnici ed adotti Il PUG per Francavilla e d i Francavillesi.

