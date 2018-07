Il paroliere e artista poliedrico Alfredo Rapetti Mogol ieri pomeriggio ha inaugurato al Castello di Carovigno la sua mostra d’Arte Contemporanea “Lettere e Musica”, visitabile sino al 15 agosto p.v.

Ecco le parole dell’artista:

“Ho la fortuna di poter lavorare su ciò che più mi affascina: il linguaggio.

Ci lavoro in modo emotivo, quindi attraverso la parola che è la radice di tutto il mio lavoro e si declina, da una parte nelle canzoni e dall’altra parte dipingendo parole che apparentemente non hanno senso.

Alla base c’è la volontà di dare forma a pensieri, emozioni, momenti affinché non si perdano e diventino memoria. Senza scrittura infatti non lasceremmo segno su questa terra, non avremmo memoria di noi stessi.

In ogni caso, qualsiasi forma si scelga per comunicare, per raccontare ciò che davvero conta è dire la verità. Le persone cercano la verità, l’onestà. Quando ne racconti un pezzetto arriva sempre, e colpisce. La verità è disarmante. E’ potente. Ed è l’unica cosa che dobbiamo ricercare e rispettare quando decidiamo di comunicare con il mondo”.

