Domenica 11 marzo anche nella diocesi di Brindisi – Ostuni si terrà, la XVII Giornata nazionale UNITALSI. In tutta Italia, come tradizione, il simbolo della Giornata nazionale Unitalsi, sarà la piantina di ulivo, mentre in Puglia il presidente regionale, Palma Guida, il consiglio e l’assemblea dei presidenti di sottosezione, hanno fatto una scelta coraggiosa che coniuga l’emergenza “Xylella fastidiosa” e la voglia della famiglia unitalsiana di condividere, almeno a livello regionale, lo stesso simbolo di pace.

In Puglia anche quest’anno il segno della Giornata sarà, quindi, una “palma”, che verrà proposta come impegno per la pace e la fratellanza in circa 100 piazze pugliesi.

Nella diocesi Brindisi – Ostuni tutti i gruppi sono pronti a scendere in Piazza per far conoscere la gioia di un’associazione che ormai da 115 anni prende per mano chi ha bisogno.

Si comincia domani sabato 10 marzo con un raduno si sottosezione che si svolgerà presso il Santuario brindisino di Jaddico. Alle 18:30 è previsto un incontro con Mons. Felice di Molfetta, Assistente regionale dell’Associazione, che per la prima volta incontrerà i gruppi della sottosezione di Brindisi. Ad accogliere Mons. Di Molfetta saranno Don Paolo Zofra, assistente diocesano Unitalsi e Donato Zigrino, presidente della sottosezione Unitalsi di Brindisi. A seguire la Santa Messa a cui parteciperanno i nove gruppi della sottosezione.

Domenica 11 marzo, invece, i gruppi della diocesi scenderanno in Piazza per proporre la piantina di palma, ma soprattutto per far conoscere le attività dell’Unitalsi.

Il ricavato delle offerte sarà utilizzato per sostenere i numerosi progetti di solidarietà in cui l’associazione è impegnata quotidianamente sull’intero territorio nazionale, al servizio delle fasce più disagiate, grazie al costante e generoso impegno dei propri soci.