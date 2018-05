I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, per tentato furto aggravato, Marinko Marovic, 45enne di origine montenegrina senza fissa dimora. L’uomo, noto alle Forze dell’Ordine per reati contro il patrimonio commessi in varie parti del territorio nazionale, unitamente a una donna, sono entrati in un negozio di abbigliamento sportivo di Francavilla Fontana.

Subito riconosciuti dalla proprietaria quali responsabili del furto di due costosi capi di abbigliamento (del valore complessivo di oltre 1.000 €), evento avvenuto nel novembre scorso e denunciato dalla titolare dell’esercizio che nell’occasione produsse anche le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza installato nel locale, la stessa ha contattato i Carabinieri.

La donna infatti, era sensibilmente preoccupata poiché temeva che la coppia volesse reiterare analogo reato.

I Carabinieri, nel frattempo sopraggiunti, hanno sorpreso Marovic nell’atto di uscire dal negozio con un giubbino “Woolrich” prelevato dagli scaffali dell’esercizio.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto nel carcere di Brindisi.