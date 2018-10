La scomparsa dell’avvocato Ennio Masiello mi intristisce perché la nostra città perde un grande avvocato, un politico lungimirante ed un eccellente uomo di cultura.

Ma a Masiello è legato anche un ricordo personale. Al termine del periodo durante il quale svolsi le funzioni di sindaco al posto dell’on. Mennitti, mi scrisse una lettera, che conservo gelosamente, ringraziandomi per l’impegno e la dedizione con cui avevo rappresentato la città di Brindisi.

Un gesto bellissimo che rende onore ad una “bella persona”. L’avv. Masiello resterà per sempre nel mio cuore ed in quello di tutti i cittadini di Brindisi.

On. Mauro D’Attis

Il Partito Democratico di Brindisi esprime un profondo sentimento di cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Ennio Masiello, politico, professionista, poeta e brindisino stimato da tutti. Al figlio Mauro Masiello e a tutti i componenti della sua famiglia è rivolta la nostra vicinanza per la perdita di un uomo che ha segnato la storia della città.

La sua attività politica, da sindaco e senatore, e la sua attenzione verso i cittadini, da difensore civico, lasciano a tutti noi l’esempio di un uomo da seguire per l’autorevolezza che è sempre riuscito ad esprime con i suoi modi gentili e delicati.

Il Pd ne riconosce il valore assoluto che ha espresso nel corso della sua vita e lo saluta con la consapevolezza che quel concetto di brindisinità che tanto aveva a cuore oggi ha perso un pezzo importante della sua essenza.

Partito Democratico di Brindisi

Il partito Fratelli D’Italia si associa al dolore dell’Assessore Avv. Mauro Masiello, per la perdita del caro padre.

Coordinamento Cittadino Brindisi FDI