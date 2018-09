L’Associazione Radioamatoriale E.R.A. “Grande Salento” sez. di Brindisi, al fine di divulgare la conoscenza delle radiocomunicazioni al pubblico, presenta questa mostra, che partirà proprio dagli albori della radio già dal precursore Guglielmo Marconi con il tasto telegrafico senza fili, sino ai giorni nostri con le trasmissioni sia analogiche che digitali.

Esporranno in mostra tutto il materiale di loro proprietà mettendolo a disposizione dei visitatori, delle radio riceventi e trasmittenti, tasti telegrafici, microfoni, antenne, strumentazione dedicata ed altro ancora.

Saranno proiettati dei filmati e delle foto dedicate ai radioamatori in generale, e in particolar modo nelle emergenze come calamità naturali e disastri provocati, dove si evince l’importante contributo che offrono come unità della protezione civile nazionale.

Inoltre saranno disponibili nel rispondere su qualsiasi domanda riferita alle radiocomunicazioni.

L’ingresso e gratuito, l’apertura sarà nei giorni 22 e 23 settembre 2018 dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 20.30.