Il Presidente della Provincia di Brindisi, Riccardo Rossi, e il vicepresidente Giuseppe Pace parteciperanno venerdì 21 agosto al convegno su “Artigianato nell’era Covid 19. Realtà e prospettive”, in programma alle ore 18.30 presso il Palazzo dei Congressi della Selva di Fasano. L’evento si inserisce nell’ambito della “Mostra fasanese dell’artigianato” organizzata dal Comune di Fasano e giunta quest’anno al prestigioso traguardo della cinquantesima edizione.

Il programma del convegno prevede l’introduzione di Giuseppe Pace, vicepresidente della Provincia e consigliere comunale di Fasano, che focalizzerà le tematiche principali dell’incontro, partendo dallo stato dell’arte dell’artigianato in Puglia, un segmento importante e trainante dell’economia locale, in particolare nel territorio di Brindisi, per poi analizzarne gli elementi di forza da cui ripartire nell’era post Covid 19. “D’altra parte – ha dichiarato Pace – abbiamo la precisa volontà di creare una rete quanto mai necessaria per valorizzare le imprese artigiane dell’intero territorio provinciale. Non a caso questa mostra dalle antiche e gloriose origini nota col nome di ‘Mostra dell’artigianato Fasanese’, per scelta dell’attuale amministrazione comunale, da qualche anno ha preso il nome di ‘Mostra fasanese dell’artigianato’. L’obiettivo è il coinvolgimento di altre realtà produttive in un percorso di crescita comune. In tal senso si inserisce l’impegno della Provincia di Brindisi, che, nonostante questa lunga fase di incertezza istituzionale, non può e non deve rinunciare al proprio ruolo di coordinamento e promozione dello sviluppo”.

A seguire, il palinsesto della manifestazione prevede i saluti istituzionali del presidente della Provincia, Riccardo Rossi, del sindaco di Fasano, Francesco Zaccaria, dell’assessore alle Attività produttive del Comune di Fasano, Luana Amati, e di Alfonso Belfiore, presidente dell’associazione “U’Méstre”.

Interverranno poi Pietro Pugliese, coordinatore organismo paritetico dell’artigianato pugliese, che relazionerà su “Il protocollo Covid e gli ammortizzatori sociali nel settore dell’artigianato”, Michele Carriero, per la CNA Servizi Brindisi srl, che relazionerà su “Strumenti agevolativi per combattere la crisi dell’artigianato. Gli interventi minori”, e l’architetto Antonello Carrieri che parlerà su “Dai distretti produttivi alle reti di impresa”.

Le conclusioni saranno affidate a Domenico Laforgia, direttore del Dipartimento sviluppo economico, Innovazione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia, e fabiano Amati, Consigliere regionale e presidente della Commissione regionale Bilancio.