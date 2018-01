E’ stato prorogato l’affidamento alla Brindisi Multiservizi S.r.l. per la gestione dei parcheggi a pagamento della città con decorrenza 01/01/2015- 31/03/2015.

Pertanto da giovedì 01/02/2017 a venerdì 23/02/2017 sarà possibile rinnovare i permessi di sosta per i residenti, gli abbonamenti per lavoratori e i permessi per medici di base scaduti al 31/12/2017.

Durante tale periodo saranno ritenuti validi i permessi scaduti al 31/12/2017 nonché gli abbonamenti. Da Sabato 24/02/2017 saranno rilevate le infrazioni per mancata esposizione del titolo di pagamento per coloro che non hanno provveduto al rinnovo.

Il rinnovo potrà essere effettuato presso l’ufficio parcheggi previa presentazione del libretto di circolazione e del documento di riconoscimento.

Gli uffici della società in via Prov.le S. Vito, 187, saranno aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, pomeriggio lunedì e giovedì dalle ore 14,45 alle ore 17,15.