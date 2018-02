L’Istituzione Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale di Ostuni parteciperà alla quarta edizione di tourismA, salone dell’archeologia e del turismo culturale, che si svolgerà presso il Palazzo dei Congressi di Firenze dal 16 al 18 febbraio.

Un evento dedicato alla comunicazione delle grandi scoperte archeologiche ed alla promozione del patrimonio culturale.

Ed il Museo di Ostuni comunicherà le recenti scoperte emerse nel sito archeologico Santa Maria di Agnano proprio nel corso del Convegno Nazionale di Archeologia Viva che si svolgerà presso il Palazzo dei Congressi di Firenze nel pomeriggio di sabato 17 febbraio.

Ad illustrare per la prima volta le nuove scoperte sarà. Donato Coppola, direttore scientifico del Museo di Ostuni insieme al presidente dell’Istituzione, Michele Conte.

L’edizione 2018 vede la partecipazione di circa cento espositori provenienti da Malta, Cipro, Turchia, Maghreb e molto altro ancora, ognuno impegnato nel proporre itinerari ad un pubblico desideroso di vivere il passato in funzione del presente.

Anche il Museo di Ostuni avrà a disposizione uno spazio espositivo nel quale sarà possibile raccogliere informazioni turistiche, ma anche specialistiche grazie alla costante presenza di due archeologi che hanno partecipato alle ultime campagne scavo presso il sito di Santa Maria di Agnano.

Tema di fondo del Salone saranno le nuove proposte del turismo culturale dove l’Italia, il Mediterraneo e l’Europa giocano da protagonisti, con parchi, aree monumentali e musei in primo piano. Un’attenzione particolare è riservata allo slow tourism e al viaggiare a piedi lungo i grandi cammini. Spazio anche a realtà virtuale e realtà aumentata per il futuro accessibile del patrimonio.

I momenti d’incontro saranno decine per affrontare il rapporto fra mondo attuale e passato dell’umanità, tra necessità di tutela e sviluppo economico dei territori. Sono previsti mostre e laboratori e oltre cento stand e spazi espositivi per operatori turistici e istituzioni scientifiche.

L’offerta culturale della manifestazione è arricchita dalla presenza di convegni tenuti da relatori italiani e internazionale che toccheranno tematiche come il rapporto fra arte e potere, il mondo degli Etruschi o le attività archeologiche italiane all’estero.

Da non perdere la tavola rotonda sulle grandi migrazioni in cui discutere dei flussi migratori fra passato e presente.

Ospite d’onore sarà anche quest’anno Alberto Angela, ma notevole è la lista delle personalità della cultura che saranno presenti: Philippe Daverio, il direttore degli Uffizi Eike Schmidt, il soprintendente di Firenze Andrea Pessina, Luciano Canfora, il presidente del FAI Andrea Carandini, il soprintendente di Pompei Massimo Osanna, il Premio “Balzan” Mario Torelli.

Da non perdere la tavola rotonda sulle grandi migrazioni di ieri e di oggi con il filosofo Massimo Cacciari, il condirettore di “Repubblica” Tommaso Cerno, il direttore di “Limes” Lucio Caracciolo e il direttore di Archeologia Viva Piero Pruneti.

Infine, per i più piccoli, verranno organizzati appositi spazi per scuole e famiglie con laboratori didattici in cui scoprire i segreti dell’arte e della cultura dei popoli antichi.