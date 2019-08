Sono iniziate ieri le quattro serate dell’evento cegliese “Musica tra i vicoli”, patrocinato dalla Città di Ceglie Messapica ed organizzato dall’associazione Smile per la direzione artistica di Manuel Manfuso, ormai una garanzia per l’intrattenimento e la cura dei dettagli negli svariati eventi organizzati nella provincia brindisina e non solo (come “Folli in festa” ed “il magico borgo di Natale”).

In prima serata si sono esibiti i “Moon’s Ground” con i loro pezzi inediti, il duo “Wamboo-p” apprezzatissimi per il loro sound particolare ed infine la seconda serata si è riempita di capelli cotonati e spalline con i Vega 80 e la loro travolgente musica anni 80, una musica che difficilmente non si canta o non si balla!

Un intera piazza emozionata che ricordava i mitici anni 80

Il programma delle successive serate è altrettanto vario:

VENERDÌ 23 AGOSTO

Ore 20.30 Piazza s. Antonio

l’immancabile e coinvolgente pizzica con “Le radici del sud” genere che non ha bisogno di presentazioni e che è apprezzatissimo sia nel nostro territorio che in tutta Italia.

Ore 20.30 chiesa madre

il duo “Tankarp” arpa elettrica e tankdrum, che vi coinvolgerà in tutti i sensi reinterpretando i grandi successi degli anni 80 e 90, musiche da film e brani celtici con le sonorità orientali.

Ore 22.30, Piazza Plebiscito

La seconda serata è targata “Banana Republic”, cinque musicisti un po’ folli che amano divertirsi e far divertire suonando tutta quella musica che negli anni ha fatto ballare, innamorare ed emozionare.

SABATO 24 AGOSTO

Ore 20.30 piazza s. Antonio

“M&L acoustic duo” Michele Santoro e Laura Donatone che ripercorreranno le vie della musica acustica per sax e chitarra, passando dallo Swing al Jazz, fino alla Bossa Nova

Ore 20.30 band itinerante

“One beat drumline” una formazione di sole percussioniste, che ripropone il famoso stile delle drumline americane in Italia con un ampio repertorio che va dalla semplice marcia ai ritmi latini americani, accompagnati da coreografie

ore 22.30, Piazza Plebiscito

Si esibirà la cover band dei “Queenuendo” per rivivere i meravigliosi anni Ottanta con la magia dei Queen e delle loro canzoni di successo che il pubblico non potrà non cantare a squarciagola.

DOMENICA 25 AGOSTO

Ore 20.30 piazza s. Antonio

i “Papillon de nuit “violoncello/voce il duo che vi condurrà, attraverso i più bei brani della musica internazionale spaziando dal pop al rock, dal jazz al blues in una chiave unica

Ore 20.30 band itinerante

“One beat drumline” una formazione di sole percussioniste, che ripropone il famoso stile delle drumline americane in Italia con un ampio repertorio che va dalla semplice marcia ai ritmi latini americani, accompagnati da coreografie

ore 22.30, Piazza Plebiscito

Una seconda serata al ritmo di pizzica con i “Terraross”, ma non solo: la band combina in maniera originale le sonorità della pizzica, della tarantella, della tammurriata e il folk, proponendo uno spettacolo attraverso la musica, la danza e l’intrattenimento comico.