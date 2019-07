Proseguono gli appuntamenti di , la rassegna organizzata dall’Associazione Esercenti di San Michele Salentino e inserita nel cartellone estivo dell’Amministrazione Comunale. Il 26 luglio concerto degli OFF THE WALL, tribute band di Michael Jackson.

Dopo i Vasconnessi sarà la volta degli Off The Wall. La prima e la più longeva tribute band di Michael Jackson del sud Italia si esibirà in piazza Marconi, start ore 21.00, nell’ambito della rassegna Music&Food, organizzata dall’Associazione Esercenti e parte del cartellone estivo “Una Stagione di sinergie. San Michele Estate 2019” organizzato dall’amministrazione comunale.

Si tratta del terzo appuntamento in programma, fra musica e degustazioni di prodotti tipici locali, questi ultimi proposti dai commercianti del settore food del Comune di San Michele Salentino che si distingue nel panorama provinciale per la sua interessante ed apprezzata offerta gastronomica.

Gli Off The Wall nascono dall’ incontro casuale, avvenuto nell’ aprile del 2010, tra Domenico Cirulli e Francesco Larovere di Cerignola (FG ), con Vincenzo Lorusso di Atella (PZ). Durante un concerto a Barile (PZ) della band “Orbita”, Vincenzo, presente tra il pubblico, viene invitato a cantare un brano di Michael Jackson e tra loro c’ è subito affiatamento. Dopo qualche mese i tre, insieme a Michele Giannasso e Sabino Giovine, entrambi di Cerignola, decidono di fondare gli Off the Wall, tribute band del grande Michael Jackson. Durante le loro performance ripercorrono musicalmente e coreograficamente i più grandi successi del re del pop. Gli Off the Wall dal 2010 portando il loro spettacolo nei club, locali e piazze di Puglia, Basilicata, Campania, Molise, Abruzzo e Lazio, riscuotendo grande partecipazione ed apprezzamento da parte del pubblico.