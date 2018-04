Brindisi si unisce alla compagine di Federpreziosi Confcommercio Imprese per l’Italia. Nei giorni scorsi è stato costituito un primo nucleo di coordinamento composto da una decina di soci che avrà il compito di guidare la nascente Federpreziosi Confcommercio Brindisi fino all’Assemblea Costituente che nominerà gli organi sociali, prevista dopo il 31 Dicembre 2018

Il Consiglio Direttivo Provvisorio di Federpreziosi Confcommercio Brindisi, nominato in occasione dell’Assemblea Costitutiva di Federpreziosi Brindisi, alla presenza di Francesca De Palma, presidente Confcommercio Brindisi e di Marcello Perri, presidente dell’Associazione Orafi Confcommercio Taranto, delegato Federpreziosi per la Regione Puglia, sarà guidato da Monja Cisternino, della Cisternino Preziosi.

Gli altri componenti del Consiglio sono: Fabrizio Cisternino, Pietro Nuzzo della Gift, Maria e Rosa Orlando dell’omonima gioielleria, Giovanna Manisco dell’azienda Orafo Re Mida e Germana Intini, della Intini Gioiellieri.

La costituzione di Federpreziosi Brindisi è un’iniziativa fortemente voluta dalla Confcommercio Brindisi, come ha sostenuto la presidente Francesca De Palma in apertura di Assemblea: “La creazione di un tavolo di confronto non occasionale per raggiungere tra le imprese una concertazione ampia, di cui possa beneficiare l’intera collettività è la vera missione di un nuovo modo di fare sindacato. La struttura della Confcommercio della Provincia di Brindisi sarà a fianco di Federpreziosi in un costante rapporto di simbiotico sviluppo.”



“La decisione di unirsi a Federpreziosi da parte degli amici di Brindisi” ha dichiarato il presidente di Federpreziosi Confcommercio Giuseppe Aquilino “è per noi un segnale davvero importante: credere che risultati significativi per l’intero comparto si possano raggiungere solo unendo le forze e in un clima di aperto confronto e scambio di esperienze, è la strada giusta per mettere a sistema l’enorme patrimonio di conoscenze e valori a beneficio dell’intero comparto. La costituzione del Consiglio Direttivo provvisorio vede tra l’altro un’ampia partecipazione femminile di cui non possiamo che essere felici.”

“L’incontro dell’Assemblea Costitutiva Federpreziosi Brindisi, come spesso vediamo accadere in altre città dove nuovi nuclei Federpreziosi vanno a svilupparsi” sottolinea Steven Tranquilli, direttore di Federpreziosi Confcommercio “ha avuto carattere estremamente operativo e di aperto confronto. Il primo passo consiste nell’avere il coraggio di affrontare l’attività e il mercato provando a superare schemi precostituiti e con spirito da ‘nuovi esploratori del presente’: in una realtà la cui lettura si fa sempre più complessa, solo il confronto costruttivo e pratico può consentirci non solo di sopravvivere, ma di crescere, in nome di una collaborazione basata su una vera e propria complicità tra colleghi a favore del singolo e della categoria tutta.”