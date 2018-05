Nasce l’ Asd MFR BRINDISI con orgoglio lo annuncia il neo eletto Presidente Vito Miccoli.

Questa idea nasce dalla volontà di avvicinare sempre più i bambini all’attività fisica. E’ una scommessa impegnativa ma il nostro entusiasmo e la voglia di far bene non potrà che darci grandi soddisfazioni.

I bambini di età compresa tra i 6 – 11 anni, e non solo, saranno costantemente affiancati da uno staff tecnico altamente qualificato: professori Isef ed istruttori Fidal, inoltre nulla verrà lasciato al caso, a supportare questo ammirevole progetto ci saranno anche figure di rilievo come psicologi dello sport, fisioterapisti, medici e dietologici.

Lo sport è importante, come il gioco. A tal proposito, il nostro obiettivo sarà coinvolgere i più piccoli a cimentarsi in attività come correre, saltare, lanciare, prendere, calciare, in un ambiente sano e divertente che in breve tempo spalancherà le porte del magnifico mondo dell’Atletica Leggera.

La Asd MFR Brindisi sarà anche organizzazione di eventi sportivi, seminari e conferenze a tema e tanto altro ancora. Puntiamo ad avere una squadra Master di alto livello che porti in città nel giro di qualche anno grandi circuiti , il tutto con un regolamento chiaro e vincolante perché senza regole non si va lontani. Noi vogliamo costruire basi solide per un glorioso futuro.

Lo sport deve essere per tutti. Lo sport è benessere, è vita e tutti hanno il diritto di praticarlo. La nostra mission è quella di regalare a chi è meno fortunato la gioia di fare sport a costo zero grazie all’aiuto di molte aziende del territorio che sposeranno il nostro progetto.

I corsi inizieranno il prossimo settembre presso il campo scuola Masseriola, con sedute di allenamento anche in palestra per un totale di due incontri per i più piccoli e tre per quelli di età superiore agli 11 anni.

E ancora, avremo grande attenzione per i ragazzi e i cadetti con programmi di allenamento specifico. Puntiamo sul futuro, sugli uomini del domani per formare una nuova generazione di atleti e sportivi.

Nel mese di giugno presenteremo a la stampa la neo società e il progetto denominato ”Giochiamo a Fare L ‘Atletica”. Chiudiamo con il nostro motto : Asd MFR Brindisi ”Le basi per un futuro da Sportivo”.

Un particolare ringraziamento a chi ha voluto con forza che si realizzasse tutto questo al Vice presidente Davide Spagnolo e a tutti i soci fondatori nel nome di: Williams Gloria,Nico Sciscio,Sabrina Cosimi, Arturo Miccoli,Gerardo Settanni,Maristella Mastrogiovanni, Volpe Francesco, Osmani Majilinda,Napoletano Andrea,Gianluca Volpe,Zongolo Paolo,Ligorio Giuseppe,Francesco Chirico,Zammillo Vincenzo,Gigante Benedetto.

Per info ed iscrizioni madeforrunners@gmail.com

Tel & Whatsapp: 3473906241

ASD MFR BRINDISI