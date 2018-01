A Pezze di Greco di Fasano, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Fasano, coadiuvati dalle unità del Nucleo Cinofili di Modugno (BA), hanno tratto in arresto, in flagranza di reato due uomini del posto.

Si tratta di:

– I.L., 45enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizionamento.

L’uomo, nel corso di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 2,726 kg. di marijuana, 524 gr. di eroina, 15 gr. di cocaina, occultati all’interno di un frigorifero interrato nel giardino, nonché 38 munizioni cal. 32auto “Winchester”, nascoste in un cassetto del ripostiglio e mai denunciate;





– Angelo Miccolis, 37enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 36enne, in seguito a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 1,940 Kg. di marijuana, occultati in uno zaino all’interno di un ripostiglio, nonché di 203 gr. di hashish, suddiviso in ovuli, rinvenuti in un cassetto nel medesimo locale.

La droga e il munizionamento rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro. I.L. e MICCOLIS Angelo, dopo le formalità di rito, sono stati ristretti presso la casa circondariale di Brindisi.