Ultime iniziative natalizie in città e nelle frazioni per il 7 ed 8 gennaio, nell’ambito del cartellone “Fasano a Natale” messo a punto dal Comune in collaborazione con associazioni ed enti.

osì, in città si potrà visitare la mostra dei presepi internazionali allestita nella sede dell’”Università del tempo libero” (ai Portici delle Teresiane) e visitabile fino al 14 gennaio, dalle ore 18 alle 21.

Domenica 7 gennaio, invece, dalle ore 16 alle 21 si potrà visitare il Presepe Vivente a Lama del Trappeto (a Pezze di Greco), mentre dalle ore 17 alle 21.30 si potrà visitare il presepe nella grotta di Monte Rivolta (a Laureto) e, ancora, dalle 17.30 alle 19.30 si potrà ammirare il presepe allestito al Faro di Torre Canne.

Lunedì 8 gennaio dalle ore 9 alle 12 apertura straordinaria del Presepe Vivente a Lama del Trappeto (a Pezze di Greco) riservata a tutte le scuole che volessero partecipare.

Comune di Fasano

Ufficio Stampa