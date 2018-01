Si conclude con il concerto dell’Epifania dei “WHITE SOUND GOSPEL” il “Natale a San Vito”, ricca rassegna di eventi organizzata dall’Amministrazione comunale: l’invito rivolto a tutti è per le ore 19.00 di sabato 6 gennaio nell’Auditorium della Scuola Media “Buonsanto”, a San Vito dei Normanni.

Il gruppo “WHITE SOUND”, partendo dalle origini di musica religiosa Afro-Americana fino ai funkeggianti ritmi moderni tramite arrangiamenti brillanti, spumeggianti, entusiasmanti e d’atmosfera con il sicuro coinvolgimento del pubblico, proporranno un repertorio che spazia dai classici ai brani moderni ri-arrangiati in chiave gospel.

L’ensemble musicale ha già all’attivo molti concerti in diverse città negli anni passati, in diverse città pugliesi e non. Nel 2017 i WHITE SOUND si sono già esibiti a Noicattaro, Gallipoli e Mesagne riscuotendo grandi consensi.

Arrangiamenti brillanti, coreografie spumeggianti e melodie entusiasmanti contraddistinguono il repertorio proposto dai “WHITE SOUND GOSPEL”; tra i brani: I WILL FOLLOW HIM (tratto dal film Sister Act),la classica OH HAPPY DAYS, l’emozionante HALLELUYA, e poi ancora HE REIGN, SOMEBODY TO LOVE,AIN’T NO MOUNTAIN, I BELIEVE I CAN FLY,ALL I WANT FOR CHRISTMAS, CAROL OF THE BELLS, SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN, VICTIMS, JOYFUL JOYFUL, HAPPY, JESUS WHAT A WONDERFUL CHILD e tanti altri di sicuro coinvolgimento .

Produzione artistica e organizzazione di Lab Communications di Concetta Renna in collaborazione con il Comune di San Vito dei Normanni.

Libero l’ingresso. Tutti sono invitati a partecipare.