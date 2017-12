Una mattinata da ricordare per i bambini del reparto pediatria dell’ospedale “A. Perrino” di Brindisi che hanno ricevuto regali e sorprese direttamente dai giocatori della Happy Casa Brindisi, in versione natalizia per la speciale occasione.

Accompagnati dal dott. Piermassimo Proto i biancoazzurri hanno visitato il reparto ‘pediatria’ e ‘neurochirurgia’ consegnando i doni di Natale generosamente offerti da Happy Casa Store, title sponsor della società.

Peluches, bambole, trenini, giochi di società e molti altri giocattoli che hanno strappato un grande sorriso dal volto dei bambini.

Una speciale mattinata biancoazzurra per augurare una pronta guarigione e serene feste ai più piccoli e alle loro famiglie.

Tanti auguri dalla Happy Casa Brindisi!

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi