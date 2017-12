Nella mattinata di Natale alcuni agenti della Polizia Municipale di Brindisi hanno eseguito controlli all’interno dei parchi cittadini.

Le aree non sono state particolarmente affollate nonostante la giornata appare prestarsi a salutari passeggiate sotto un tiepido sole.

Come mostrano le foto scattate in tarda mattinata, la situazione è di grande normalità. Solo nel “Cillarese”, in prossimità della diga, sono stati allontanati alcuni individui senza fissa dimora ed è stato dismesso un giaciglio di fortuna.

Successivamente i controlli si sono spostati sulla litoranea a nord del capoluogo dove sono state segnalate alcune moto da cross prive di targhe sfrecciare tra le dune e i terrapieni, in una zona ad accesso vietato.