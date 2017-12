Carabinieri Brindisi. Positivo il risultato conseguito dai Carabinieri del Comando Provinciale di Brindisi nell’ambito di questo primo segmento delle feste di fine anno. L’attività svolta mediante la “simultanea” effettuazione di posti di controllo a cinturazione degli abitati, nonché pattuglie mobili di zona a saturazione d’area, è stata orientata prevalentemente alla prevenzione dei reati predatori al fine di garantire un elevato target di sicurezza a tutela dei cittadini, oltre a garantire la sicurezza stradale nelle più importanti arterie di collegamento nell’ambito provinciale.

Questo è il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio a largo raggio: un arresto, cinque denunce a piede libero, nove segnalazioni all’Autorità Amministrativa, sequestrati oltre 16 grammi di sostanze stupefacenti, eseguiti 580 controlli a persone sottoposte agli arresti domiciliari o a misure di sicurezza, 1.985 le persone identificate e 941 automezzi controllati.

In particolare:

– i Carabinieri della Compagnia di Brindisi hanno:

. deferito in stato di libertà:

.. un minore (17enne) di Brindisi, per furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo, sorpreso alla guida di un ciclomotore Piaggio Liberty 50, con a bordo altro giovane in via di identificazione, alla vista dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Brindisi, ha eluso il controllo e nella circostanza, con l’aiuto del complice, si è disfatto di un televisore, marca Haier lcd 40 pollici, asportato poco prima presso il Liceo Linguistico Statale “E. Palumbo” del luogo. La refurtiva è stata sottoposta a sequestro.

.. M.L., classe 1958 di Brindisi, per simulazione di reato e ricettazione. L’uomo, nel corso di un controllo di un’area agricola in contrada Formosa a lui appartenente, è stato trovato nella disponibilità di un trattore marca New Holland modello “T5.95”, che da accertamenti connessi al telaio è risultato appartenere a una azienda agricola di Erchie e asportato in Brindisi il 30 luglio 2016, con denuncia presentata dallo stesso M.L., in qualità di utilizzatore. La targa applicata al “T5.95” è risultata associata ad altra macchina agricola New Holland modello “80-66 dt” sempre intestata a M.L.. Gli ulteriori controlli nell’area rurale hanno permesso di rinvenire un altro trattore, marca New Holland modello “td4040f”, privo di targa, risultato di proprietà di una associazione di produttori agricoli di Scicli (RG), oggetto di furto il 16 ottobre 2013 in quel centro, con denuncia presentata al Comando Stazione Carabinieri di Donnalucata (RG). Entrambi i mezzi sono stati sottoposti a sequestro;

. segnalato all’Autorità Amministrativa un minore trovato in possesso di 5 gr. di marijuana, nonché un 49enne e un 41enne, entrambi residenti a Carovigno, trovati in possesso rispettivamente di 1,7 gr. e 0,3 gr. di cocaina;

– i Carabinieri della Compagnia di Fasano hanno:

. deferito in stato di libertà, per truffa, D.G. classe 1985 residente a Melendugno (LE), la quale, approfittando dello stato di bisogno di una 56enne fasanese, fingendosi avvocato con capacità di farle assegnare una casa popolare, è riuscita a ottenere dalla vittima l’accredito su carta postepay della somma complessiva di € 2.643;

segnalato all’Autorità Amministrativa due minori sorpresi sulla pubblica via mentre confezionavano due spinelli con 0,5 gr. di hashish ognuno;

– i Carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana hanno:

. deferito in stato di libertà:

.. S.M., classe 1997 di Oria del posto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente; lo stesso, attenzionato a piedi per le vie di quel centro, è stato sottoposto a perquisizione personale, la quale ha permesso di rinvenire addosso del medesimo grammi 7 di haschish, suddivisi in sei dosi, il tutto sottoposto a sequestro;

.. B.A. classe 1991 di San Donaci, per guida in stato di ebbrezza; lo stesso è stato sorpreso alla guida di un’autovettura con un tasso alcolemico superiore a quello consentito; patente di guida ritirata;

. segnalato all’Autorità Amministrativa un 23enne di Villa Castelli per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, poiché a seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 0,5 gr. di hashish;

– i Carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni hanno:

. tratto in arresto, nella flagranza del reato di evasione, VITALE Cosimo, classe 1969 del posto. L’uomo, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, a seguito di attivazione del dispositivo d’allarme, è stato sorpreso all’esterno della sua abitazione. Dopo le formalità di rito, VITALE Cosimo è stato condotto nel carcere di Brindisi;

. segnalato all’Autorità Amministrativa un 27enne di San Vito dei Normanni, trovato in possesso di 0,5 gr. di marijuana, nonché un 25enne e un 26enne, entrambi di Carovigno, trovati in possesso di 0,2 gr. di marijuana.

Nel complesso, i Carabinieri del Comando Provinciale (impiegati 380 militari e 190 automezzi) hanno eseguito 36 perquisizioni personali, veicolari e domiciliari, sequestrati complessivamente 2 gr. di cocaina, 8,5 gr. di hashish e 5,7 gr. di marijuana. Sono stati eseguiti 580 controlli a persone sottoposte agli arresti domiciliari e misure di prevenzione stranieri, identificate 1.985 persone e controllati 941 veicoli, oltre a 108 esercizi pubblici. Inoltre, sono state elevate 180 contravvenzioni al codice della strada per un importo totale di 34.455 €, ritirate 7 carte di circolazione e 5 patenti di guida, 311 i punti complessivamente decurtati a documenti di guida.

Il dispositivo attuato ha contribuito in maniera fattiva al tranquillo svolgimento delle feste appena trascorse, oltre che con azioni di repressione, anche con la più discreta attività preventiva che ha scongiurato il verificarsi di eventi eclatanti.