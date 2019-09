Venerdì 27 settembre, per la Notte Europea dei Ricercatori 2019, anche la mostra “Nel mare dell’intimità. L’archeologia subacquea racconta il Salento” partecipa alle iniziative di “La ricerca vien di notte” con 2 eventi in contemporanea:

Il primo è all’Aeroporto del Salento di Brindisi dalle ore 22:00 a mezzanotte.

Nel corso dell’evento verranno presentati gli innovativi contenuti multimediali della mostra (scansioni, modellazioni creative 3D, videoanimazioni, docufilm, etc.) e saranno effettuate visite guidate, solo su prenotazione.

Per partecipare, è necessario rispettare le procedure di sicurezza per l’accesso in aeroporto:

– inviare una richiesta di prenotazione alla mail info@nelmaredellintimita.it entro e non oltre le ore 10:00 di mercoledì 25 settembre, precisando i nominativi di tutti i partecipanti e un recapito telefonico, e allegando le copie dei documenti d’identità di ognuno (minori compresi);

– attendere mail e/o contatto telefonico di conferma da parte dell’organizzazione.