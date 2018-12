Bianco, come il Natale. E in perfetta armonia con il tono inconfondibile della Città Bianca. È il villaggio di Zucchero & Cannella che, con le sue tipiche casette in legno, torna ad Ostuni, dal 7 al 9 dicembre, per fare da apripista con le sue tante sorprese alle festività di fine anno. Cultura, arte, divertimento e specialità enogastronomiche, saranno i protagonisti della quarta edizione della manifestazione, organizzata da Idea Show e Associazione La Ghironda, in collaborazione con il Comune di Ostuni e Regione Puglia-Dipartimento agricoltura, e pensata con proposte sempre innovative come un percorso di profumi e colori, suoni e sapori, magia e tradizione, tra addobbi, artigianato, prodotti biologici e prelibatezze locali. Tutto in chiave natalizia, naturalmente.

Per tre giorni, in un unico spazio situato tra via Pola e Piazza Italia, si incontreranno artigianato, food & drink, musica e teatro, spettacoli di fuoco e animazioni con laboratori per bambini, in un clima di allegria e partecipazione. E per i golosi ci sarà un focus sulla cioccolata, con degustazioni “a occhi chiusi”.



Tra le iniziative della giornata inaugurale, il laboratorio «Mangiamo quello che siamo» (ore 19-21), attraverso il quale i più piccoli verranno introdotti alla “dieta arcobaleno” per imparare a conoscere col gioco le zone di provenienza delle migliori produzioni di Puglia. Mentre, in serata, diventeranno protagonisti lo spettacolo di fachirismo del mangiafuoco Monsieur Cocò (ore 19.30 e 21.30) e la musica della Popular Band guidata dall’istrionico fisarmonicista Paolo Giancola (ore 22).



Sabato 8 dicembre Zucchero & Cannella inizierà con il concerto della Banda Musicale di Ostuni «Cavallo» (ore 11) e alle 11.30 offrirà già la possibilità di sperimentare sapori, profumi e sensazioni della cioccolata con degustazioni che andranno avanti sino a tarda sera. Previsti anche, il laboratorio «Coloribo» dedicato ai prodotti dell’orto a chilometro zero (ore 16.30, 18.30 e 20.30), le performance del duo di funambolici trampolieri Nuvole Bianche (ore 18, 19.30 e 21) e il viaggio musicale dal sapore vintage dei Merli (ore 21).

Si ascolteranno anche musiche natalizie suonate dal vivo, sia sabato 8 che domenica 9, giornata di chiusura, quando la manifestazione inizierà alle ore 11 con il primo round del laboratorio «Il mondo delle api» (previste repliche alle ore 16.30 e alle 18.30) e dello spettacolo di giocoleria di Big L One (altre performance alle 12.45, 17.30 e 19.30). Gran finale con il concerto degli N-Joy (ore 21).