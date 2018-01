Nessun brindisino tra i possibili onorevoli e senatori dei Cinque Stelle.

Lo si evince dalle liste delle candidature alle plurinominali di Camera e Senato diffuse oggi dal blog ufficiale del Movimento.

L’unica presenza della provincia di Brindisi è quella dell’ostunese Valentina Palmisano, al quarto posto nella lista della Camera, una posizione che difficilmente regalerà la possibilità di essere eletta anche in caso di assoluto successo del M5S.

Ed anche per questo motivo, negli attivisti brindisini crescono le recriminazioni per la mancata partecipazione di Stefano Alparone, già candidato sindaco del Capoluogo, escluso dalle Parlamentarie senza aver ricevuto alcuna motivazione ufficiale.

Da segnalare che la provincia di Lecce ha fatto en-plein nel collegio senatoriale n. 2, comprendente anche le province di Brindisi e Taranto.

Adesso si attende di conoscere le candidature nei collegi uninominali.

Questi i candidati nei collegi pugliesi:

SENATO DELLA REPUBBLICA

PUGLIA 1 (Bari, Bat. Foggia)

1) CIAMPOLILLO ALFONSO

2) NATURALE GISELLA

3) GARRUTI VINCENZO

4) DI NUNNO CINZIA MARIA

PUGLIA 2 (Brindisi, Lecce e Taranto)

1) LEZZI BARBARA

2) BUCCARELLA MAURIZIO

3) DONNO DANIELA

4) MININNO CATALDO

CAMERA DEI DEPUTATI

PUGLIA 1

1) BRESCIA GIUSEPPE

2) MASI ANGELA

3) GALANTINO DAVIDE

4) NOTARANGELO MARIKA

PUGLIA 2 (comprende anche i comuni di Cellino San Marco, Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, San Donaci, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo, Torre Santa Susanna e Villa Castelli)

1) DE LORENZIS DIEGO

2) GIANONE VERONICA

3) DONNO LEONARDO

4) URSO ANNALISA

PUGLIA 3 (comprende anche i comuni di Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Ostuni, San Vito dei Normanni)

1) L’ABBATE GIUSEPPE

2) ERMELLINO ALESSANDRA

3) VIANELLO GIOVANNI

4) PALMISANO VALENTINA

PUGLIA 4

1) D’AMBROSIO GIUSEPPE

2) FARO MARIALUISA

3) LOVECCHIO GIORGIO

4) TROIANO FRANCESCA

Precisiamo che i collegi uninominali che interessano la provincia di Brindisi sono:

Senato:

Puglia 4: Adelfia, Alberobello, Brindisi, Carovigno, Casamassima, Castellana Grotte, Ceglie Messapica, Cellamare, Cisternino, Conversano, Fasano, Gioia del Colle, Locorotondo, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Ostuni, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, San Vito dei Normanni

Puglia 5: Avetrana, Campi Salentina, Carmiano, Cavallino, Cellino San Marco, Erchie, Francavilla Fontana, Guagnano, Latiano, Lecce,

Lequile, Lizzanello, Manduria, Maruggio, Mesagne, Monteroni, Novoli, Oria, Salice Salentino, San Cesario di Lecce, San Donaci, San Donato, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Pietro in Lama, San Pietro Vernotico, Sava, Squinzano, Surbo, Torchiarolo, Torre Santa Susanna, Torricella, Trepuzzi, Veglie, Villa Castelli

Camera:

Puglia 12: Avetrana, Cellino San Marco, Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Manduria, Maruggio, Mesagne, Oria, San Donaci, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Sava, Torchiarolo, Torre Santa Susanna, Torricella, Villa Castelli,

Puglia 13: Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Ostuni, San Vito dei Normanni